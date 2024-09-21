Bilecik’te kaçak kazı yapan define avcıları jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Bilecik’in İnhisar ilçesinde alınan bir ihbar üzerine İstihbarat ve KOM şube tarafından gerçekleştirilen ortak çalışma sonucu Tozman köyünde izinsiz olarak kazı yaptıkları tespit edilen 5 kişi suçüstü yakalandı. İkisi Azerbaycan uyruklu S.B., S.A., M.Ç., E.S. ve J.K. gözaltına alınırken, şahısların suç aleti olarak kullandığı 1 adet jeneratör, 3 adet hilti, 5 adet kazma ve kürekler muhafaza altına alındı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.