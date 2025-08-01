Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında, Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi’nde düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ile okul ve kurum müdürleri katıldı. Toplantıda, 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. İl Müdürü Serdal Şimşek, gösterdikleri gayretli çalışmalardan dolayı okul ve kurum müdürlerine teşekkür etti.

Toplantıda ayrıca, yeni döneme ilişkin planlamalar, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik hedefler ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirecek uygulamalar ele alındı.