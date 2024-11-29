Bilecik’te ekipler gelen ihbar üzerine ‘Hakaret’ ve ‘Tehdit’ suçundan aranan şahsı yakalandı.

Alınan Bilgilere göre; Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelen ihbar üzerine, ‘Hakaret’ ve ‘Tehdit’ suçundan aranan şahıs emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bu kapsamda İnegöl İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından; hakkında 4 ay 20 gün süreyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Bozüyük’te asayiş ekiplerince yakalandı. Şahıs adli makamlara sevk edilmesinin ardından tutuklanarak, Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.