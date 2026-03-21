Edinilen bilgilere göre, Söğüt ilçesine bağlı Zemzemiye köyü yol ayrımı mevkiinde M.Y. idaresindeki 06 DTG 636 plakalı otomobil, Eskişehir istikametinden Söğüt istikametine seyir halindeyken yolun ıslak olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan H.Y. ile Ö.Y. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen acil sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale yapıldı, ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.