AK Parti İnegöl İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve teşkilat mensupları katıldı.

Bayramlaşma töreninde konuşan AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, tüm katılımcıların bayramını tebrik ederek sözlerine başladı. Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekiştiği özel günler olduğuna dikkat çeken Durmuş, teşkilat olarak bu anlamlı günlerde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Ramazan Ayında Yoğun Çalışma Vurgusu

Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen faaliyetlere değinen Durmuş, teşkilatın sahada aktif bir şekilde yer aldığını belirtti. 2058 aileyle aynı sofrada buluşulduğunu ifade eden Durmuş, teravih namazları sonrasında vatandaşlarla bir araya gelinerek gönül köprülerinin güçlendirildiğini söyledi.

Gençlik kollarının “İftara 5 Kala” programıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştığını, kadın kollarının ise 320 çocuğa bayramlık kıyafet temin ederek bayram sevincine ortak olduğunu dile getiren Durmuş, esnaf ve hane ziyaretleriyle İnegöl’ün her noktasına ulaşıldığını vurguladı.

“Türkiye Güvenli Bir Liman Olmayı Başardı”

Konuşmasında bölgesel gelişmelere de değinen Durmuş, dünya genelinde yaşanan kriz ve çatışmalara rağmen Türkiye’nin güçlü liderlik sayesinde istikrarını koruduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin güvenli bir liman olmayı başardığını belirten Durmuş, savunma sanayindeki gelişmelerin bu başarıda önemli rol oynadığını söyledi.

Teşkilat mensuplarına hitap eden Durmuş, AK Parti kadrolarının sadece bir siyasi hareketin değil, millete hizmet yolunda büyük bir davanın temsilcileri olduğunu ifade etti. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Durmuş, teşkilatın sahadaki özverili çalışmalarının en büyük güçleri olduğunu dile getirdi.

Önümüzdeki süreçte daha fazla çalışacaklarını belirten Durmuş, İnegöl için en iyisini yapmaya devam edeceklerini söyledi. Konuşmasının sonunda şehit aileleri ve gazileri anarak tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Bayramlaşma programı, katılımcıların karşılıklı bayramlaşması ve sohbetlerin ardından sona erdi.