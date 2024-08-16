Bilecik’te kamyonet ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Gölpazarı - Yenipazar kara yolunda seyir halinde ilerleyen 11 RB 876 plakalı kamyonet sürücüsü H.A., Kümbet yol ayrımına geldiği esnada yola kontrolsüz çıkan araca çarpmamak için manevra yaptı. Bu esnada kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek 26 PN 377 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın sonucu meydana gelen trafik kazasında iki sürücü de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.