Sosyal medya platformlarının çocuklar üzerindeki etkileri dünya genelinde tartışılırken, Türkiye’de 15 yaş altına yönelik yasak teklifi Meclis gündemine taşındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan düzenleme komisyondan geçerek Genel Kurul’a sunulurken, YouTube Türkiye’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Habertürk'ün haberine göre, firma, yasaya uyum sağlamak amacıyla 15 yaş altı kullanıcıların ve içerik üreticilerinin hesaplarını kapatabileceğini belirtti.

15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAĞI GELİYOR

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek yeni düzenlemeyle 15 yaş altı çocuklara sosyal medya erişimi sınırlandırılacak, platformlara yaş doğrulama zorunluluğu getirilecek.

Teklifin yasalaşması halinde 15 yaş altındaki bireylerin YouTube, TikTok, Instagram gibi platformlarda hesap açması veya kullanması tamamen yasaklanacak. Sosyal ağ sağlayıcılarına yaş doğrulama sistemi kurma ve 15 yaş altı kullanıcılara hizmet sunmama yükümlülüğü getirilecek. Bu düzenleme yalnızca kullanıcı hesaplarını değil, aynı zamanda genç yaşta içerik üreten çocukların platformlardaki varlığını da doğrudan etkileyecek. Yasak, çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği riskleri azaltmayı hedeflerken, platformların sorumluluğu, ebeveyn denetimi ve dijital haklar tartışmalarını da alevlendirdi.

YOUTUBE’DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

YouTube Türkiye, teklifin komisyondan geçtiğini ve Meclis gündemine taşındığını belirterek. Platformun bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

Önerilen yasa, 15 yaş altındaki çocukların YouTube dahil olmak üzere sosyal medya hesabı sahibi olmasını engelleyecektir. YouTube, yasaya uyum sağlamak için 15 yaş altındaki kullanıcıların ve içerik üreticilerinin hesaplarını kapatmak zorunda kalacaktır. Bu durum; her yaş grubundan içerik üreticisi için uzun vadeli izleyici, etkileşim ve gelir kaybına yol açabilir.

YouTube’un yaklaşımı: Gençlerin hesaplarına yönelik geniş kapsamlı bir yasağın, her ne kadar iyi niyetli olsa da ideal bir çözüm olmadığını ve korunmaya çalışılan kitle üzerinde istenmeyen olumsuz sonuçlar doğuracağını düşünmekteyiz. Gençleri internetten uzak tutan değil, internette güvende tutan düzenlemeleri destekliyoruz. Yaş grubuna uygun tasarım ilkelerine dayalı düzenleyici modellerin, bir yandan çocukların ve gençlerin hak ettikleri Internet deneyimine erişmesini sağlarken, diğer yandan şirketleri güvenlik ve gizliliği teşvik etme konusunda sorumlu tutmaya yardımcı olacağına inanıyoruz.

YouTube’un taahhüdü: Gençler için güvenli ve yaşa uygun çevrimiçi deneyimler sunmak iş modelimizin temelidir; platformlarımızda bu deneyimleri geliştirmek için yenilikler ve yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Yakın tarihli blog yazımızda korumaları yaşa göre nasıl özelleştirdiğimizi, ebeveynleri kontrollerle nasıl güçlendirdiğimizi ve Türkiye'deki gençler ile aileler için kaliteli içeriğe erişimi nasıl sağladığımızı paylaştık.Platform, gençler için güvenli ve yaşa uygun çevrimiçi deneyimler sunmanın iş modelinin temel parçası olduğunu vurguladı. Yakın tarihli blog yazısında yaşa göre özelleştirilmiş korumaları, ebeveyn kontrollerini güçlendirme çalışmalarını ve Türkiye’deki gençler ile ailelere kaliteli içerik erişimini nasıl sağladıklarını paylaştıklarını hatırlattı. YouTube, yasak yerine daha etkili yaş doğrulama ve güvenlik önlemleriyle gençleri koruyan düzenlemeleri tercih ettiklerini belirtti.