Bilecik Mimarlar Odası ile Bayırköy belediyesi yeni bir işbirliği protokolüne daha imza attı.

Bilecik Mimarlar Odası ile Bayırköy Belediyesi bir araya gelerek sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel, tarihi ve doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi için ‘Ortak Mesleki Denetim ve Teknik İşbirliği Protokolüne’ imza attı. Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, “Yapılan karşılıklı anlaşmada dayanışma içerisinde teknik işbirliği sağladık. Mimarlarımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.