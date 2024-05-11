Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi’nin 18’incisini düzenlediği Kitap Okuma Yarışması’nda dereceye giren yarışmacılar ödüllerini aldı.

Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri’nde kitap okumaya teşvik etmek için, ilkokul öğrencilerinden başlamak üzere ortaokul, lise öğrencileri ve yetişkinleri de dâhil edildiği ve bu yıl 18’incisi düzenlenen Geleneksel Kitap Okuma Yarışması’nın sınavı yapıldı.

7 bin 617 kişinin başvurduğu kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen ödül törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, öğretmenler ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

“Bir görev anlayışı içinde yapıyoruz”

Programda konuşan Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Biz bütün bunları büyük bir zevkle, memnuniyetle, tam bir görev anlayışı içinde yapıyoruz. Bu yarışmanın 18 rakamını bulmasını sağlayan Zeytinburnu’nda 1998’den bu tarafa aynı anlayışın belediyeyi yönetmesine izin veren büyük Zeytinburnu ailesine teşekkür ediyorum. 31 Mart’ta da bunu tekrarlayan büyük Zeytinburnu ailesine şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

“Kitap okumakta kitap okutmakta hayırlı bir iş”

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, “Zeytinburnu kültür ve sanatla, parmakla gösterilen ilçelerimizden bir tanesi. Zeytinburnu’nda birçok güzel iş yapılıyor ama içlerinden en güzeli kültürle, sanatla ilgili edebiyatla ilgili yapılan işler. Hani derler ya hayırlı bir işin bir insana nasip olması, en büyük ödül. Kitap okumakta kitap okutmakta hayırlı bir iş. Bunun nasip olması hem öğrencilerimize hem velilerimize hem öğretmenlerimize hem organizasyonu yapanlara en büyük ödül” şeklinde konuştu. .

Konuşmaların ardından dereceye giren yarışmacılar protokol üyeleri tarafından ödüllerini aldı. Yarışmanın birincilerine 20 bin, ikincilerine 16 bin, üçüncülerine 12 bin, dördüncülerine 8 bin, beşincilerine 6 bin TL ödül verilirdi. 6, 7, 8, 9 ve 10’uncu sınıflara 4 bin TL para ödülü verildi. İlk üç dereceye girenler ayrıca ailelerinden iki kişi ile birlikte Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı’na gidebilecek.