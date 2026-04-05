

Nilüfer Belediyesi, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, kanserle mücadelede moral ve sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek için Unçukuru’nda doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yürüyüş programı için Üç Fidan Gençlik Parkı’nda toplanan kafile, buradan etkinliğin rotası olan Unçukuru’na geçti. Yürüyüşe, dernek üyeleri ve doğaseverlerin yanı sıra Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Demirhan Aslan da katıldı. Gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından yürüyüşe başlayan ekip, Unçukuru’nun doğası eşliğinde belirlenen 7,5 kilometrelik parkuru adımladı.

Kafile, yürüyüşün sonunda hep birlikte "Bir Adım Farkındalık, Bir Ömür Sağlık" yazılı pankartı açarak kanserde erken teşhis ve toplumsal desteğin önemine vurgu yaptı.

