Kocaeli’de son 2 ayda yürüyen merdivenlerde meydana gelen 466 arızanın sebebi, bilinçsiz ve art niyetli kişilerin stop düğmesine basması sonucu meydana geldiği belirlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üst geçitlerde hizmet veren yürüyen merdivenlerde arıza oluşması sonucu harekete geçti. Büyükşehir bünyesinde kurulan Enerji İzleme Programı ve Enerji İzleme Merkezi ekipleri tarafından yapılan incelemede, arızalı görünen ve çalışmadığı düşünülen yürüyen merdivenlerde sıkça karşılaşılan durumun vatandaşların acil durdurma butonlarına basmalarından kaynaklandığı anlaşıldı. Bu kapsamda Mimar Sinan Üst Geçidi’nde 66 günde 466 kez yani günde ortalama 7 defa acil stop düğmesine basıldığı yetkililerce raporlandı.