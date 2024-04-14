Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 19’uncusu düzenlenen Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri kapsamında düzenlenen köy düğünü etkinliğine Armutköy ve Dereçavuş mahalleleri ev sahipliği yaptı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, davul ve zurnalar eşliğinde gelini Armutköy Mahallesi’ndeki evinden çıkartarak ata bindirdi. Yüzlerce vatandaşın katılımıyla oluşan düğün konvoyu düğünün yapılacağı Dereçavuş Mahallesi’ne vardığında ise coşku tavan yaptı.

Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’nin en renkli etkinliklerinden olan köy düğünü, Armutköy ve Dereçavuş mahallelerinde gerçekleştirildi. Binlerce yıllık geleneklerin günümüze taşındığı etkinlikte her iki mahallede de adeta bayram havası yaşandı. Etkinlikte ilk olarak gelinin köyü olan Armutköy Mahallesi’nde gelin alma töreni yapıldı. Mahalle meydanını dolduran vatandaşlar, davul ve zurnalar eşliğinde oynayarak gelinin evden çıkmasını bekledi. Düğüne ev sahipliği yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Erkan Aydın köylüler tarafından alkışlarla karşılanarak, gelinin evine gitti. Yapılan duanın ardından Başkan Aydın, gelini evinden çıkartarak ata bindirdi. Davul zurnalar eşliğinde gelini köy meydanına kadar çıkartan Aydın, köy gençleri ile birlikte çiftetelli oynamayı da ihmal etmedi. Bir evlenme geleneği olan ayak bastı parası adetini yerine getiren gençlerin isteklerine kulak veren Başkan Aydın, köyün eksiklerinin giderilmesi sözünü verdi. Daha sonra düğün konvoyu, damadın köyü olan Dereçavuş Mahallesi’ne uğurlandı. Düğün konvoyunun Dereçavuş Mahallesi’ne gelmesiyle birlikte coşku üst seviyeye çıktı. Düğün konvoyunu köy girişinde halk oyunları oynayarak karşılayan mahalle gençlerine eşlik eden Başkan Aydın, gençlerle birlikte çiftetelli oynadı. Nikah öncesi damat köy meydanında sandalyeye oturtularak, damat tıraşı yapıldı. Damat, köye özel gelenekleri yerine getirdi. Renkli görüntülere sahne olan düğünde damat, arkadaşları ve tüm konuklar oynayarak eğlendi.

“Geleneklerimizle geleceğe yürüyoruz”

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, köy meydanında yaptığı konuşmada, “Geleneksel hale getirilerek 19 yıldır sürdürülen bu etkinlikler ile somut olmayan kültürel varlıklarımızı ve kaybolmaya yüz tutmuş geleneklerimizi yaşatıyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bunlar aslında bu hayattan göçenlerin yaşadıkları ve kendilerinden sonra gelen nesillere aktarabildikleri çok önemli değerlerimiz. Çok önemli örf ve adetlerimiz. Bu tür etkinliklere daha çok çocuklarımızı, torunlarımızı getirmek lazım. Eskiden düğünler nasıl oluyordu bunu genç nesillere göstermemiz gerekiyor. Adetlerimizin ne gibi mesajlar taşıdığını ve bu mesajların gelecek kuşaklara aktarılmasının ne kadar önemli olduğunu bu etkinliklerimizle hep birlikte yaşıyoruz. Bu güzellikleri paylaştıkça toplum olarak güçlü oluyoruz. Geleneklerimizle geleceğe yürüyoruz” diye konuştu.

Köy meydanında düzenlenen törende gelin ve damadın nikahlarını kıyan Başkan Aydın, çifte mutluluklar dileyerek, nikah cüzdanını geline teslim etti.