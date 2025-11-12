Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehlikeye atan firmalara karşı kararlı bir mücadele yürütüyor. Bu çerçevede Türkiye’nin 81 ilinde denetimler aralıksız sürüyor. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen ürünler ve markalar kamuoyunun bilgisine sunuluyor.

GIDA SAHTEKARLARI LİSTESİ GÜNCELLENDİ

Bakanlık söz konusu firmaları "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılacak Gıdalar" olmak üzere 2 farklı liste üzerinden açıklıyor. 11 Kasım tarihinde söz konusu liste bir kez daha güncellendi.

AT VE EŞEK ETİNDEN SUCUK

Güncellenen listede zeytinyağı, sucuk, etli ekmek ve pide harcı gibi ürünlerde hile yapıldığı ortaya çıktı. Listenin en dikkat çekici ve rahatsız edici unsuru ise sucuklarda at ve eşek eti kullanılması oldu.

İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri: