Ekim ayındaki sert değer kaybının ardından Bitcoin toparlanmakta zorlanıyor. Haftaya kısa süreliğine 107 bin doların üzerine çıkarak başlayan kripto para, daha sonra yeniden 105 bin doların altına indi.

Uzmanlar, piyasalardaki kırılganlığın sürdüğünü ve yatırımcı güveninin hâlâ zayıf olduğunu vurguluyor.

10 Ekim’de ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu sürpriz gümrük tarifeleri, kripto piyasasında rekor seviyede likidasyonlara yol açmış ve toplamda yaklaşık 340 milyar doların piyasadan silinmesine neden olmuştu.

İşlem hacimleri düşük, yatırım ilgisi sınırlı. Verilere göre Bitcoin vadeli işlemlerinde açık pozisyonlar 68 milyar dolar seviyesinde kalarak geçen ay görülen 94 milyar dolarlık zirvenin oldukça gerisinde. ABD borsalarındaki Bitcoin ETF’lerine girişler de yalnızca 1 milyon dolarda kaldı.

Teknik açıdan bakıldığında Bitcoin, 110 bin dolardaki 200 günlük ortalamanın altında işlem görmeye devam ediyor. Uzmanlar bu seviyenin kalıcı bir yükseliş için kritik eşik olduğunu vurguluyor.

XBTO Trading’den George Mandres, mevcut hareketi “ölü kedi sıçraması” olarak nitelendirdi ve “Yeni para girişinin olmaması, büyük yatırımcıların satış baskısı ve ETF ilgisinin düşüklüğü piyasayı zayıflatıyor” dedi.

FxPro analisti Alex Kuptsikevich, piyasanın 3,6 trilyon dolarlık toplam değerde dirençle karşılaştığını belirtti. BTC Markets analisti Rachael Lucas ise 103 bin doların kritik destek seviyesi olduğunu, bu eşiğin altına inilmesi halinde satış baskısının yeniden artabileceğini söyledi.

Kripto uzmanları, Bitcoin’in kısa vadede 110 bin doların üzerine çıkamaması halinde düşüş eğiliminin sürebileceğini öngörüyor.