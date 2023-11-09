Elektronik bilet işletmesi Passolig ile yapılan anlaşma 2023/2024 sezonu sonunda tamamlanacak.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı, 27 Ekim 2023 Cuma günü yaptığı toplantıda e-bilet konusunu gündemine taşımıştı. Toplantıda alınan karar belli oldu.

TFF ve Kulüpler Birliği, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1'inci Lig'de hizmet sağlayan e-bilet firması Aktifbank ile sözleşme uzatmama kararı aldı. Passolig ile yapılan anlaşma sezon sonunda bitecek.

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TFF, kulüplere Aktifbank adına doğabilecek tazminatın ödenmesi için taahhütname gönderdi.Bugünkü Kulüpler Birliği toplantısında yeni e-bilet ihalesinin masaya yatırıldığı öğrenildi.