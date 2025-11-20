İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih’te konakladıkları otelde fenalaşan 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek ile 3 yaşındaki Masal Böcek’in, anne Çiğdem Böcek ve baba Servet Böcek’le birlikte hastanede yaşamını yitirmesi üzerine başlatılan soruşturmayı sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden midyeci Y.D., lokumcu F.T., kokoreççi E.E. ve kafe işletmecisi F.M.O. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Ardından adliyeye sevk edilen diğer 7 şüpheliden ilaçlama şirketinin sahibi Z.K., çalışanları S.K. ve D.C. ile otel çalışanı M.M.U.D.C. de tutuklama kararıyla cezaevine gönderilmişti.

Otelin sahibi şüpheli H.O. hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutunu terk etmeme", otel çalışanı R.B. ile simitçi M.K. hakkında ise diğer adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetmişti. Bugünse otel sahibi ve çalışanı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Ne Olmuştu?

Almanya’dan 9 Kasım’da İstanbul’a gelen ve Fatih’teki bir otelde kalan Böcek ailesi, 12 Kasım sabahı taksiyle hastaneye giderek muayene ve tedavilerini yaptırdıktan sonra yeniden otele dönmüştü.

Aile, 13 Kasım saat 01.00 civarında yeniden rahatsızlanınca bu kez otelden çağrılan ambulansla hastaneye sevk edilmiş; iki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen aynı gün yaşamını yitirmişti. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı.

Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.