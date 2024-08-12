Acil Servis Uzmanı Dr. Ünal Tetik, boğulma vakalarında yapılacak ilk yardım yöntemine hakkında konuştu. Yaz aylarında çok sık boğulma vakaları görüldüğünü aktaran Dr. Ünal Tetik, dünyada her 1 saatte 40 kişinin boğulma nedeniyle yaşamını yitirdiğini ifade etti. Konuyla ilgili Acil Servis Uzmanı Dr. Ünal Tetik, yaz aylarında havuz veya denizde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Dr. Tetik, “Yaz aylarında kronik hastalığı olanlar (epilepsi, kalp gibi) sıcakta su içinde efor sarf ettikleri için yüzme bildikleri halde suda rahatsızlanabilir ve boğulma gerçekleşebilir. Özellikle mide doluyken tok karna ve alkollü bir şekilde havuza veya denize kesinlikle girilmemelidir” dedi.

"Suda boğulmalarda kurtarılma ihtimali daha yüksek"

Bilinenin aksine boğulmalar sonrası yapılan otopsilerde, akciğere su kaçıp tıkayarak boğulma gerçekleşmediğini dile getiren Dr. Ünal Tetik, “Suda boğulmalarda; hastanın kalbi duruyor, nefesi duruyor, ilginç bir şekilde vücut boğazını sıkarak kuru bir boğulma gerçekleşiyor. Bu durum; özellikle çocuk grubunda daha çok görülüyor. Suda boğulmalar normal boğulmalara göre daha şanslıdır, bu kişilerin sağlıklı bir şekilde kurtarılma ihtimali daha yüksektir. Bu hastalar çok kolay kurtarılabilecek hastalardır, bu nedenle bu tür durumlarda neler yapılması gerektiğinin bilinmesi önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Kalp masajı

Boğulma durumu ile karşılaşıldığında yapılması gerekenler hakkında ise Dr. Tetik şöyle devam etti;

“Kişi yüzme bilmiyorsa, kesinlikle kişiye müdahale etmemeli, cankurtaran varsa, cankurtaran yoksa, iyi yüzme bilen birinin müdahalesi gerekir. Yüzme bilmeyen kişiler de bir simit veya sopa uzatarak boğulan kişiye müdahale edebilir. Aksi takdirde yüzme bilmeyen kişilerin de kurtarmak için girdikleri suda boğuldukları görülmüştür. Tüm müdahalelerden önce ise mutlaka önce 112 aranmalı sudan çıkarıldıktan sonra solunum ve nabız kontrol edilmelidir. Boğulan kişide; nabız ve solunum yoksa kalp masajı yapılmasında büyük fayda vardır. Kalp masajı; göğsün orta kısmına 30 kere basıp 5 kere de ağzından solunum vererek bu kişiyi kurtarabiliriz.”