Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir şahıs, kendisine borcu bulunduğunu iddia ettiği kişinin dükkanını pompalı tüfekle bastı. Şahsın tüfekle açtığı ateş dükkanın camlarına isabet etti.

Olay, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi üzerinde bulunan Cevatbey İş Hanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Ö.A. (30) isimli şahıs borcu için H.B.’yi telefonla aradı. Parasını alamadığını ileri sürerek duruma sinirlenen Ö.A., pompalı tüfekle H.B.’nin dükkanına gitti. Burada yaşanan tartışma esnasında Ö.A., H.B.’yi korkutmak amaçlı silahını ateşledi. Tüfekten çıkan saçmalar, dükkanın camına isabet etti. Maddi hasarın yaşandığı olayda şüpheli Ö.A. polis ekiplerince yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen Ö.A.’nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.