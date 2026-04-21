Kapalıçarşı verilerine göre gram altın alışta 6.849,98 TL, satışta ise 6.935,24 TL seviyesinden işlem görüyor.

22 ayar altın alış fiyatı 6.263,44 TL, satış fiyatı ise 6.549,42 TL olarak kaydedildi. 14 ayar altında ise alış 3.765,66 TL, satış 4.994,87 TL seviyesinde.

Çeyrek altın 11.236,00 TL’den alınırken 11.367,00 TL’den satılıyor. Çeyrek eski altın ise alışta 11.188,00 TL, satışta 11.277,00 TL’den işlem görüyor.

Yarım altın alışta 22.466,00 TL, satışta 22.726,00 TL seviyesinde bulunurken, tam altın 44.788,00 TL alış ve 45.245,00 TL satış fiyatıyla piyasada yer alıyor.