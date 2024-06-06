Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsa ve kripto yatırımlarına getirilecek vergiler hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, kazanca dayalı bir vergi getirilmeyeceğini belirterek, “Sadece çok sınırlı bir işlem vergisi üzerinde çalışıyoruz” dedi. Uluslararası Yatırımcılar Derneği Küresel Yatırım Günleri programında konuşan Şimşek, vergilendirme çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Kripto para ve borsadaki vergilendirme çalışmalarının kazanca dayalı olmayacağını vurgulayan Bakan, sınırlı bir işlem vergisinin gündemlerinde olduğunu ifade etti.

Bakan Şimşek, “Amacımız vergide adalet ve etkinliği sağlamak, vergilendirilmemiş hiçbir alan bırakmamak. Bu doğrultuda hazırladığımız vergi paketinde kripto varlıklar ve hisse senetlerinden kazanca dayalı bir vergi yer almıyor. Sadece çok sınırlı bir işlem vergisi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Enflasyon konusuna da değinen Bakan Şimşek, “Enflasyonun tek haneli rakamlara inmesi biraz zaman alacak. Bu süreç sabır gerektiriyor ancak kararlı adımlarla ilerliyoruz. Bu aydan itibaren enflasyon hafifçe düşmeye başlayacak ve gelecek aydan itibaren daha keskin bir düşüş göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Yatırım ortamının iyileştirilmesi gerektiğine de vurgu yapan Şimşek, “Önümüzdeki dört yıl boyunca seçim olmayacak, bu da yatırım ortamını iyileştirmemize olanak sağlayacak. Bu program öngörülebilirliği artırmak için yapıldı. Yüksek enflasyon koşullarında çalışmak zor, ancak enflasyonun tek haneli rakamlara inmesi hayatımızı kolaylaştıracak” dedi.