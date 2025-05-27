Ulaşım yatırımlarını açıklayan Bozbey, “Acemler Kavşağı, Durmazlar’ın orası tamamlananlardan bir tanesi. Hasanağa aksı bizim için önemli. Dağ yöresinden gelen tonajlı araçların çevre yoluna bağlanmasını istiyoruz. FSM çoktandır ele alınmamış. O konuda da çalışma yürütüyoruz. Hamitler- Ata Bulvarı yolunu kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Maliyetli bir konu. Hat olarak yaklaşık 1 km civarında hat görünüyor ama üzerinde yoğun yapılaşma var. 1050 konutlarda takas etmeyi planlıyoruz. Ata Bulvarından Çalı’ya kadar gidecek. Çalı- Kayapa-Hasanağa kadar gidecek. Çevre yolundan Ankara’ya kadar devam edecek. Durmazlar Kavşağı civarını projelendirdik. Oradaki yoğunluk takip ediliyor. Onu da hayata geçireceğiz. Kuzey Çevre yolu için alternatifler üzerinde çalışıyoruz. Kestel ve Üniversite arasında katlı yol yapılabilir mi diye düşündük ve olumsuz çıktı. Bilim insanları ile konuşulması gerektiği için orada da o projenin olamayacağı ortaya çıktı. Kuzey çevre yolu için de oralarda tartışacağız. Yakın zaman içerisinde tartışılan ve odaların karşı çıktığı dağın çevresinden yol yapalım düşüncesi de tartışılacak. Biz bu konuları kentin tartışılması ve doğru karar verilmesi sonucunda harekete geçmeyi planlıyoruz. Bursa’nın parası belli arkadaşlar” dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ