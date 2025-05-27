Ulaşım hedeflerini açıklayan Bozbey, “Mudanya metrobüs olayını daha önce söyledim. Hazırlıklarımızı yaptık. Burada farklı bir sistemle metrobüsün öncüsü dediğimiz hızlı otobüs sistemiyle bir hizmet vereceğiz. Burada bir problem oldu. Bu yaz uygulamaya geçeceğiz. Emek istasyonundan getirip tekrar dönecek. Mudanya Belediyesi’nin projesi vardı. Dönüşle ilgili sorun yaşandı. Onu da halledeceğiz. İstanbul Caddesi’nde de bir düzenleme yapıyoruz. Toplu taşıma, işgallerin ortadan kalkması sağlanmış olacak. Vatandaşlarımız o yoldan gelirken daha düzenli ve farklı bir kente hissetsinler diye çalışmalar yapıyoruz. Kamulaştırmaları dikkate alarak çimentonun arkasında İnegöl-Bursa yolu var. İnegöl’den gelen o yola girdiğinde direkt Ankara yoluna değil de Yıldırım’ın içine girip ulaşabilecek duruma gelecek. Altyapı eksikleri gideriliyor. Bursa ulaşım planı tamamen yenileniyor. Bir yerden bir yere güvenle, konforla ulaşmak ana hedeflerimizden bir tanesi. 7 ilçede bir plan yapılmıştı, 2018’de güncellendi. Günümüz şartlarına göre düzenliyoruz. Nüfusu da göz önünde bulundurarak yapılıyor. 7000 hanede anket planı yapılacak. Eylül ayında başlayacağız. Lojistik ana planını da yapmış olacağız. İlk defa yapılacak ve bu sayede ortaya çıkarmış olacağız. Bu köprüleri bugüne kadar incelenmemiş kurulan ekiple birlikte tamamı teknik olarak inceleniyor. Bazı köprülerimiz sıkıntılı. Bir finans kaynağı oluşturmamız lazım. Olumsuz durumlarla karşılaşmamız mümkün. DSİ’ye de görev düşüyor. Daha önce yapılanlar m3 hacmine göre yapılmış. Şu an 3 katına çıktığı için en kritiğinden başlayarak güvenli hale getirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: HABER MERKEZİ