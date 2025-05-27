Bursa’da devam eden kavşak çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Bozbey, “Kentimizde 48 tane yapay zekayla çalışan kavşağımız var. 206 araç sayım kamerasıyla bekleme sürelerini azaltmaya çalışıyoruz %28 civarında azalttık. 48 kavşakta 6000 litre civarında bir tasarruf elde ettik. Bu ülkeye olan katkıdır. 3 değişken süreli dinamik kavşak oluşturacağız. 15 noktaya sinyalize kavşak talepleri var. Bunları da sürdüreceğiz. Yepyeni bir plan anlayışını bilim, ortak akıl ve sahada planlama anlayışıyla sürdürüyoruz. Tüm kamu kurumları ve ilçe belediyeleriyle zaman zaman teknik ekibimiz onlar sahada oluyorlar. Her noktadan aldığı bilgilerle planlamayı gerçekleştiriyorlar. 15 günde bir ilçelere gidiyoruz, bütün ekiplerimiz geliyor. Ulaşım ekibimizde orada yerinde tespit yaparak sorunları giderme planları yapıyorlar. Kent merkezinde %78 oranın yaşadığını düşünürsek 1422 analiz hücresi sadece merkezde yer almaktadır. Bilimsel anlamda bu sorunun nasıl ortadan kalkacağını düşünerek bunu ortaya koyuyorlar. Sıcak asfalt gibi konuların önemli olduğunu ifade etmiştim. Bizler kurumda nereleri sıcak asfalt yapmışız, ne zaman yapmışız bunların bilgileri maalesef tutulmamış. 15 yıl itibariyle bunların tamamını biz işliyoruz. Ne zaman yaptığımızı bilmemiz lazım. Yol deforme olmuşsa imalat mı yoksa başka bir sorun mu var onu belirliyoruz. Çünkü paramızı boşuna harcamak istemiyoruz. Simülasyonunu yapmadan hiçbir projeyi hayata geçirmiyoruz. Mudanya yolunda yapılan uygulamada ne kadar rahatladığını, 2 gün sıkıntı çekildi ama birkaç günü içerisinde o yöne giden sürücülerimiz normal akışını yakaladı. Ata Bulvarı’nda da ilk birkaç gün sorun çıktı, vatandaşlar sistemi öğrendikten sonra rahatladı. Bunlar gibi dokunuşlar trafiği rahatlatma yönündedir. Alternatif yollarla ilgili çalışmalarımızı hızlı biçimde üretmeye çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz her ihale geçen senenin %19 altında. İkinci etap denetim. O mekanizmada kuruluyor. Hem de elektronik ortam üzerinden sistemi tam kontrol edebilecek şekilde teknik ekip başında olacak. O tonajların nereye döküldüğü belli olacak. Biz ısrarla bunu uygulayarak daha fazla km yapacağız. Daha fazla sorunların ortadan kalkmasını sağlayacağız. Muhtarlarımızın, vatandaşlarımızın taleplerini karşılamış olacağız. %19 çok önemli arkadaşlar. Milyonluk ihaleler yapıyoruz. En önemlisi denetim. Siz denetim yapmazsanız siz onu kaybedersiniz” dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ