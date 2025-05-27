Başkan Bozbey, yeni metro hatlarıyla ilgili bilgi vererek, “Çalı- Demirtaş raylı sistem çalışmalarına başlıyoruz. Maliyeti yüksek proje. Yaklaşık 22 km civarında olacak. Sadece bu hatta yaklaşık 700.000 kişinin o hattı kullanması mümkün olacak. 16 istasyon olarak öngörüyoruz. Şu anda ön çalışmaları devam ediyor. Diğer taraftan T5 tramvayı adını verdiğimiz bir hat planlıyoruz. Yaklaşık 10 km uzunluğunda, 9km bir hat olarak Bursaray’a entegre olacak. Oradan biraz daha üste çıkarıp hastaneyi de katabilir miyiz diye bir düşünce var. Biz Bursaray’la da birleştirmek istiyoruz. Aksi takdirde yolcuyu bir yerden bir yere aktaramayız. Bunun gibi alternatif çözümleri ulaştırmaya çalışıyoruz. Özellikle kent merkezinde T1 ve T2 hatlarının Bursaray’la entegre olmadığını hep eleştirdik. Şimdi çalışmalara başlıyoruz. İstasyonu taşıyacağız. Osmangazi istasyonunda birleştirme yapacağız. Genel T1 hattıyla birleştirme olacak. Bu sene yalnız onu yılın ikinci yarısında başlayacağız. Onunla ilgili son aşamaya gelmiş durumdayız. Bursaray üniversitede biliyorsunuz. Görükle-Balkan mahallesi entegrasyonu. Bu proje bakanlık tarafından yapılacak. Bakanlık yapılacağının ifadesi yer aldı. Ancak şunu belirtmek istiyorum. Bakanlık yapıp size hibe yaptım demiyor, demeyecektir. Bizim yükleneceğimiz bir borç olacak. Bakanlığın bir an önce harekete geçmesini istiyoruz. Bütçemiz nispetinde gündeme yavaş yavaş getireceğiz” dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ