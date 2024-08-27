Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün kaybolan 64 yaşındaki adam için tüm ekipler seferber oldu.



64 yaşındaki Rahmi Öztürk, ikamet ettiği Akhisar mahallesindeki evinden dün çıktı ve bir daha geri dönmedi.

Akşam saatlerinde eve gelmediğini için adamı merak eden ailesi Jandarma komutanlığına kayıp başvurusunda bulundular.

Jandarma komutanlığı ekipleri nezaretinde AFAD, İNDAK, İHH, ANDA Arama ve Kurtarma ekipleri arama çalışması başlattılar. 100 kişilik ekip en son pazar günü görüldüğü Edebey mahallesindeki bağevinin çevresinde aramalarını sürdürüyor.