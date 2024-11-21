Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Türkiye’nin ilk ve tek “seyirci örgütlenmesi” olan Direklerarası Seyircileri tarafından verilen XXIV. Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde En İyi Çocuk Tiyatro Oyunu ödülünü alan Bozüyük Belediye Tiyatrosu ekibi ile bir araya geldi.

Belediye tiyatro sanatçıları, Proje Tasarımcısı ve Oyuncusu İlknur Durmaz ve Proje Yönetmeni Kıvanç Pehlivanoğlu, eğitmenlerimiz Özgür Yamacı, Esin Özyetkin, Başkan Bakkalcıoğlu’na aldıkları ödülü takdim ederek, organizasyon hakkında bilgi verdi. Bozüyük Belediye Tiyatrosu olarak yeni sezon projelerinin de görüşüldüğü ziyarette Başkan Bakkalcıoğlu ekibi tebrik ederek “Aldıkları bu güzel ödül ile bizleri gururlandıran Belediyemiz tiyatro sanatçıları, Proje Tasarımcısı ve Oyuncusu İlknur Durmaz, Proje Yönetmeni Kıvanç Pehlivanoğlu eğitmenlerimiz Özgür Yamacı, Esin Özyetkin ve tüm ekibi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Daha nice güzel oyunlara, daha nice başarılara” dedi.

2023-2024 sezonunda “Marifet İltifata Tabidir” mottosu ile yola çıkan Direklerarası Seyircileri’nin oluşturduğu “Halk Jürisi” üyeleri, 2023-2024 Tiyatro Sezonunda Türkiye’nin dört bir yanında sahneye konulan oyunları seyrederek; Tasarım, Performans ve Yapımlar kategorilerinde başarılı oyun, oyuncu ve tiyatroları değerlendirdi. Bozüyük Belediye Tiyatrosu da “Kalbimdeki Pervane” adlı çocuk tiyatro oyunu ile ödüle layık görülürken ödül, Odunpazarı Belediyesi 100. Yıl Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen tören ile verildi.