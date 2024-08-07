Bozüyük Belediyesi, ilçe genelinde güvenliği tehdit eden ve tehlike arz eden metruk binaları yıkmaya devam ediyor.

Zabıta Müdürlüğü’nün güvenlik önlemleri almasıyla gerçekleştirilen yıkımlar öncesinde, gerekli prosedürler tamamlanarak yıkım gerçekleştiriliyor. Yıkım çalışmaları Yeni Mahalle Sümer Sokak’ta bulunan bir adet metruk binanın yıkımı ile devam ediyor. Metruk yapılar terk edilmiş olması nedeniyle uyuşturucu madde, alkol kullanımı gibi suçların odağı haline geliyor. Bu tip yapılar, yapı sahibi ve çevresinde yaşayan vatandaşlar açısından tehlike arz ediyor. Bu durum ayrıca vatandaşların şikâyetlerine neden oluyor. Vatandaşların güvenliği için Bozüyük Belediyesi tarafından gerekli prosedürler tamamladıktan sonra binaların yıkımı gerçekleştiriliyor.