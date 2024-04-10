Bozüyük’te Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçe protokolü, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Bozüyük Belediyesi Yeni Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Bilecik Milletvekilleri Yaşar Tüzün ve Halil Eldemir, İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Belediye Meclis üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit ve gazi aileleri ile vatandaşlar katıldı. Törende protokol üyeleri bayram tebriklerini kabul etti. Kısa bir konuşma yaparak herkesin bayramını kutlayan İlçe Kaymakamı Adem Öztürk bayramların, birlik ve dayanışmanın yaşandığı özel günler olduğunu ifade ederek salonda bulunanlara katılımları nedeniyle teşekkür etti.

Bayramlaşma programının ardından İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve beraberindekiler bayramda görevlerinin başında olan sağlık görevlileri ve emniyet mensuplarını ziyaret etti. İlk olarak Bozüyük Devlet Hastanesi’ni ziyaret eden protokol üyeleri sağlık çalışanları ile hastaların bayramını kutladılar, hastalara şifa dilediler. Ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polislerin bayramlarını kutlayarak görevlerinde kolaylıklar dileyen protokol üyeleri ayrıca Emniyet mensuplarının Polis Haftası’nı ve Emniyet Teşkilatı’nın kuruluşunun 179. yıl dönümünü kutladılar.