Uluslararası yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık konularında hizmet veren Henley & Partners, Türkiye’ye doğrudan kaliteli ve sürdürülebilir yabancı kaynak sağlamayı hedefliyor.

Temel hedefi ülkelere doğrudan kaliteli ve sürdürülebilir yabancı kaynak sağlamak olan Henley & Partners’ın Türkiye ofisi, uluslararası yatırımcıları Türkiye’ye çekmek için çalışmalarına devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, sektörün sadece talep tarafında kalmayarak, ayın zamanda arz tarafını da temsil eden şirket, Türkiye’ye kalıcı sürdürülebilir doğrudan yabancı yatırımı çekmek için harekete geçerken 15’ten fazla ülkeye danışmanlık yapıyor. Aktif olarak 70 ülkeyle görüşmelerini sürdüren şirket, bugüne kadar Karadağ’dan, Malta’ya, Grenada’dan, St Kitts and Nevis’e kadar hukuksal alt yapılarını, güvenlik süreçlerini ve program konumlandırılması gibi tüm operasyonlarını tasarladığı programlarla devlet danışmanlığı verdiği ülkelere milyonlarca dolarlık doğrudan yatırım sağlamaya devam ediyor.

Kalıcı ve sürdürülebilir doğrudan yatırım

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, "Türkiye’de de yatırım göçü yoluyla kalıcı ve sürdürülebilir doğrudan yabancı yatırımı, uluslararası standartlarda şeffaflık, etik kriterler ve en sıkı güvenlik süreçleriyle cazip hale getirmek için çalışıyoruz. Uluslararası yatırımcılar çoğu varlıklarını çeşitlendirmek ve dünya çapında birden fazla yatırım alanında yeni fırsatlar oluşturmak için yatırım göçü programlarını kullanıyor. Şirketimiz global düzeyde devletlere danışmanlık hizmetleriyle yatırım göçü programlarının tasarlanmasından, hukuk alt yapılarının hazırlanmasına kadar sürekli hizmetle ülkelerin ekonomisine değer katacak yatırımlar sağlıyor" dedi.