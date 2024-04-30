Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, peş peşe eklenen yeni rotalarla İstanbul’u dünyanın pek çok şehrine bağlıyor. Pegasus Havayolları, mayıs ayında İstanbul Sabiha Gökçen’den Bulgaristan’ın Sofya, Moldova’nın Kişinev, Kazakistan’ın Aktau ve Slovakya’nın başkenti Bratislava şehirlerine uçacak. 1 Mayıs’tan itibaren Sofya (SOF) hattı pazartesi, çarşamba, cuma günleri olmak üzere haftada üç frekansla, 5 Mayıs’ta başlayacak Kişinev (RMO) uçuşları haftada iki sefer, 12 Mayıs’ta açılacak Aktau (SCO) hattı haftada iki frekans ve 15 Mayıs’tan itibaren başlayacak olan Slovakya’nın Bratislava (BTS) seferleri çarşamba ve pazar günleri haftada iki frekans olarak gerçekleştirilecek.

2023 yılını tüm zamanların yolcu trafiği rekoruyla tamamlayan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2024 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yolcu sayısını yüzde 22 artırdı. Ocak-Mart döneminde 9 milyon 432 bin 83 yolculuyu misafir eden ‘Şehrin Havalimanı’, mayıs ayında eklenen 4 yeni destinasyonu ile Doğu Avrupa ve Orta Asya’da uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

İstanbul’dan Bratislava’ya direkt uçuş 15 Mayıs’ta başlayacak Slovakya seferleriyle Bratislava şehri ilk kez direkt uçuşla İstanbul’a bağlanacak. Son yıllarda giderek artan seyahat talepleri doğrultusunda Sabiha Gökçen Havalimanı, 5 Mayıs’ta ilk kez Kişinev rotasıyla Moldova’ya da bağlanacak.

İstanbul’un dünyaya açılan kapısı Sabiha Gökçen Havalimanı, mayıs ayında ayrıca Kazakistan genelindeki bağlantılarını da artıracak. Türkistan, Almatı, Çimkent ve Nur-Sultan’ın (Astana) ardından Aktau (SCO) hattı İstanbul Sabiha Gökçen’den ülkeye 5. destinasyon olacak.

Bu rotaların yılın geri kalanında havalimanına ilave 102 bin uluslararası yolcu kazandırması bekleniyor. Açılan ikinci pist ile kapasitesini artıran Sabiha Gökçen halihazırda 40 iç hat, 122 dış hat bağlantısı ile 53 ülkede toplam 162 destinasyona hizmet veriyor. Sabiha Gökçen, 2024’ün ilk aylarından itibaren yolcu sayısını artırarak rekor kırmaya devam ediyor.

“Avrupa ve Asya bağlantılarımız çeşitleniyor”

ISG İcra Kurulu Başkanı (CEO) Serhat Soğukpınar, “Dünyanın en güzel şehirlerinin başında gelen İstanbul’a herkesin yolunun düşmesini, buradaki güzellikleri herkesin görmesini isteriz. Sabiha Gökçen merkezli uçuşlar çeşitlendikçe hem bu dileğimiz biraz daha gerçekleşiyor hem de ‘Şehrin Havalimanı’ olarak başta İstanbul’a ve Türkiye’ye erişimi konforlu ve kolay hale getiriyoruz. Bu bakımdan yeni iş birlikleriyle destinasyon sayımızı artırmaya ve ortaklıklarımızı güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Mayıs ayında destinasyon ağımıza ekleyeceğimiz Sofya, Kişinev, Aktau ve Bratislava şehirleriyle Avrupa ve Asya bağlantılarımız biraz daha çeşitlenmiş olacak. Ülkemize hayırlı olmasını dileriz” ifadelerini kullandı.