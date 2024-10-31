Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyasının ekosisteminin yeniden inşa edilmesi için projeler geliştirdiklerini belirterek, “Projelerimiz sadece ülkemizde değil, kendi coğrafyasında nadir bulunan eserler haline geldi. 2013 yılında 16 proje ile başladık, bugün 60 projeyi hayata geçirdik. Bizim ortaya koyduğumuz vizyon ve projeler farklı olmak zorunda. Çünkü BTSO’nun dönüştürücü gücü var” dedi. Başkan Burkay, başvuruları yoğun talep üzerine uzatılan TEKNOSAB Lojistik Park Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun Türkiye’ye örnek bir iş modeli olduğunu da vurguladı.

BTSO Ekim Ayı Meclis Toplantısı Oda Hizmet Binasında gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada güçlü olmasının bir seçenek değil zorunluluk olduğunu söyledi. Son dönemde özellikle savunma sanayine yönelik saldırıların bu gerçeği bir kez daha gösterdiğini ifade eden Başkan Burkay, “Dünya zor bir dönemden geçiyor. Ekonominin yanı sıra jeopolitik sıkıntılar var. Milli savunmamızın kalbi olan TUSAŞ’a yönelik menfur saldırıyı da şiddetle kınıyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Bu coğrafyada tutunmak kolay değil. Birlik ve beraberlik önemli. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim etsin” ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberlik vurgusu

Türkiye’nin potansiyel olarak bakıldığında G-7 ülkeleri ile rekabet edebilecek potansiyelinin olduğunu ifade eden Burkay, “Burada esas konu teferruatları bir kenara bırakıp ana konuda birleşebilmek. İyi günde de kötü günde de Türk milleti gerçekten bir ve beraber olmayı başarabilen ender bir millet. Gerçekten imkânsızları başarıyoruz.” dedi. Başkan Burkay, Ekim ayında iş dünyasının referans eğitim merkezi olan Bursa Business School’da, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen “Savunma ve Havacılık Sektöründe Alt Yüklenici ve Tedarik Yönetimi Çalıştayı”na da değinerek, “Türkiye’deki savunma sanayisini Uludağ’da bir araya getirdik. Bu aslında bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaların neticesinde gerçekleşen bir başarı. Biz 10 yıl önce Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi BASDEC’i kurduk ve bu kümelenmede bugün 140 firmamız var. Toprağa ne kadar emek verirseniz o kadar karşılık alırsınız. İş dünyası için de bu durum böyle. Bizim görevimiz gayret etmek. Her projede meclisimizle beraber gerçekten büyük gayretler sarf ediyoruz. Çok da güzel neticeler alıyoruz” diye konuştu.

“Bursa dönüştürücü güce sahip”

2025 yılında KFA Fuarcılık organizasyonuyla dünyanın en önemli savunma sanayi buluşmalarından IDEF’in yapılacağına değinen Başkan Burkay, “Bu fuarı KFA Fuarcılık şirketimizin yapması stratejik bir adımdır. Bursa’da ekosistemimizi yeniden inşa etmek zorundayız. Bursa olarak şayet bundan 50 yıl, 100 yıl sonra bu ülkenin ekonomisinde varlığımızı güçlü şekilde devam ettirmek istiyorsak yeni iş modelleri geliştirmek zorundayız. İşte KFA Fuarcılık olarak bu yüzden IDEF’in organizasyonunu üstlendik. İş dünyamız için Uludağ’da Bursa Business School’u kurduk. Her proje sadece Türkiye’de değil, kendi coğrafyasında nadir bulunan eserler haline geldi. 2013 yılında 16 proje ile başladık ve bugün 60 projeyi hayata geçirdik. Bizim ortaya koyduğumuz vizyon da projeler de farklı olmak zorunda. Çünkü bizim dönüştürücü gücümüz var. Bu doğru kullanıldığında sadece BTSO üyesi ve Bursa ekonomisi değil, Türkiye de büyüyor. İşte yaşadıklarımızı bize gösterdi. Bağımsızlığın olmazsa olmazı önce ekonomik bağımsızlıktır” dedi.

“TEKNOSAB Lojistik Park Türkiye’ye model olacak”

Başkan Burkay, sektörlerde uygulanan iş modellerinde farklılaşmanın önemine değindi. İnovasyonun sadece üründe gerçekleştirilmediğine dikkati çeken Burkay, TEKNOSAB Lojistik Park GSYF’nin Türkiye’ye rol model olduğunu vurguladı. Başkan Burkay, “Özellikle iş yapış şekillerimizi farklılaştırmamız lazım. TEKNOSAB’da hayata geçirdiğimiz Lojistik Park projesi ile Türkiye’ye örnek olacak bir iş modelini hayata geçiriyoruz. Bu aslında Bursa’da ortaya çıkacak olan ekonomik değerden şirketlerimizin faydalanması adına ortaya konulmuş bir iş modeli. Çok güzel dönüşler var. Şu anda başvuru ve hesap açma işlemlerine ilişkin takvimi uzattık ama hızlı bir şekilde bu projeyi hayata geçireceğiz. Böylece iş modeli olarak da bütün Türkiye’ye örnek olacak bir projenin startını vermiş olacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Burkay’dan 1/100 bin ölçekli çevre planı açıklaması

Başkan Burkay, konuşmasında 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İbrahim Burkay, “Şehrin içindeki sanayinin desantralizasyonu Bursa’nın meselesi. Sadece konutta değil, sanayide de kentsel dönüşüme ihtiyaç var. İşte bunların 1/100 binlik plana işlenmesi bizim olmazsa olmazımız. Bursa’daki yapı stoğunun önümüzdeki 5 yıl içinde hızlı bir dönüşüme ihtiyacı var. Organize konut bölgeleri bu anlamda çok önemli bir projemiz. O yüzden yeni çevre düzeni planı çok kıymetli. Kent olarak, iş dünyası olarak bu konularda projelerimizi ve yol haritamızı ısrarla anlatmaya devam etmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

“Daha güçlü yarınlara birlikte ulaşacağız”

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Cumhuriyetin 101. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını belirterek, “İstiklal mücadelemizin nice isimsiz kahramanının cesareti, milletimizin bağımsızlık aşkı ve kararlılığıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti bizlere ve gelecek nesillere bırakılmış en kıymetli mirastır. Bursa iş dünyası olarak bizler de atalarımızın emaneti olan bu mirasa sonsuza kadar sahip çıkacak, milli birlik ve beraberlik içinde daha güçlü yarınlara taşımak amacıyla azimle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.