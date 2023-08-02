Bursa'da 10 Temmuz Pazartesi günü tüp fiyatlarına zam gelmişti. Çok geçmeden tüp fiyatlarına 16 Temmuz ve 26 Temmuz arasında iki kez daha zam gelmişti. Art arda üç kere zamlanan tüpe 1 ay dolmadan yeni bir zam daha geldi. Peki, Bursa'da tüp fiyatlarında son durum ne oldu? Tüp ne kadar?

Mutfak tüpü, fiyat artışlarından nasibini alanların başında geliyor. Bursa'da 10 Temmuz, 16 Temmuz ve 26 Temmuz itibarıyla zamlanan tüp fiyatları ilk zammın üzerinden 1 ay geçmeden dördüncü kez zamlandı. Peki, Bursa'da tüp fiyatlarında son durum ne? Tüp ne kadar?

Mutfak tüpü gelen ilk zamla 380 tl, ikinci zamla 433 tl, üçüncü zamla 458 tl olmuştu. Tüp fiyatı bugün gelen yeni zamla birlikte 498 tl'ye yükseldi.