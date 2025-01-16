Reha Yurdakul Salonu'nda, Yeşim İnce ve Nesrin Yerlikaya'nın seslendirdiği şarkılar büyük beğeni toplarken, izleyiciler de keyifle şarkılara eşlik etti. Genç doktor Dilara Yerlikaya'nın da sahne aldığı konsere, Belediye Başkan Yardımcısı Avukat Ayten Tuna, Belediye Meclis Üyesi Esra Ersoy ve yaklaşık 350 müziksever katıldı. Türk Anneler Derneği Burhaniye Şube Başkanı Ayten Karayaz, derneğin 23 üniversite öğrencisine burs sağladığını ve 6-7 aileye yardımda bulunduklarını belirtti. Konseri izleyenler ise sanatçılara ve organizasyona katkı sağlayanlara teşekkürlerini iletti.

Türk Anneler Derneği Burhaniye Şube Başkanı Ayten Karayaz, “Biz Anneler Derneği olarak 23 öğrenciye burs vermekteyiz. 6-7 aileye de yardım yapıyoruz. Anneler Derneği olarak yönetim kurulu ile çalışmalar yapıyoruz. Etkinlikler yapıyoruz. Bu konserde de, masrafı çıktıktan sonra kalacak paraları banka hesabımıza yatırıp, oradan burs olarak öğrencilerimize gönderiyoruz” dedi.

Nihal Metin Öktem de, “Burhaniye Anneler Derneği olarak bu akşam Neva Müzik Topluluğunun kış konseri etkinliğinde hep beraber çok güzel bir gece geçiriyoruz. Sanatçı arkadaşlarımız Yeşim İnce ve Nesrin Yerlikaya ile çok değerli enstrümantal arkadaşlarımızla Burhaniye müziğe doyuyor. İlgi çok iyi. Teşekkür ediyoruz. Ellerine ağızlarına sağlık” dedi. Gül Sucu ise, “Konseri çok beğendik. İlgi çok iyi. Yapanlara çok çok teşekkür ediyoruz. Ellerine ağızlarına sağlık. Burhaniye’miz için çok iyiler. Çok seviyoruz onları. Gerçekten aile dostumuz hepsi. Böyle bir imkanı sağladıkları için hepsine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.