Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın öncülüğünde önemli proje hayata geçiriliyor. İzmit’te engelli bireyler ve aileleri için umut verici, Türkiye’ye model olan bir proje daha hayata geçiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Vinsan Kampüsü’nde inşa ettiği İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli çocukların ve yetişkinlerin eğitim, rehabilitasyon ile sosyal etkinliklerden yararlanabileceği tam donanımlı tesis olarak açılışa hazırlanıyor. Bu tesis ayrıca engelli bireylerin anneleri için de destek noktası olacak.

"Bu merkezle engelli evlatlarımızın yüzü gülerken, annelerinin de yükü hafifleyecek"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yapımı bitme noktasına gelen merkezi incelerken, sadece engelli bireyler için değil, onların anneleri için de çok önemli destek noktası olacağını belirtti. Başkan Büyükakın, "Engelsiz Yaşam Merkezi, annelerimize bir nebze olsun nefes aldıracak, onları sosyal hayatın içine katacak projedir. Engelli evlatlarımız için bu hizmeti ortaya koyarken, en büyük emeği veren annelerini de unutmuyoruz. Bu merkezle engelli evlatlarımızın yüzü gülerken, annelerinin de yükü hafifleyecek" ifadesini kullandı.

9 bin 609 metrekare alan üzerine kurulu

Merkez, engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını artırmayı hedeflerken özellikle onların annelerine yönelik destek programlarıyla ailelerin yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. 9 bin 609 metrekare alan üzerine kurulu ve 6 bin 176 metrekare kapalı kullanım alanına sahip merkez, engelli bireylerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. Tek katlı yapıda bağımsız yaşam evi (günlük yaşam becerilerinin kazandırıldığı bir birim), spor salonu, fizik tedavi için hidroterapi havuzu, otizmli bireyler için grup ve bireysel özel eğitim sınıfları, duyu bütünleme odaları ve engelli çocuklar için oyun ve dinlenme alanları bulunuyor.

Engelsiz bina

Ayrıca terapi ve hobi amaçlı kullanılacak 875 metrekare ve 450 metrekare büyüklüğünde iki geniş avlu ile açık çocuk oyun parkı da merkezin bahçesinde yer alıyor. Engelsiz bina konseptiyle inşa edilen yapı, engelli bireylerin rahatça hareket edebilmesi ve tüm hizmetlere erişebilmesi için gerekli teknik detayların tamamını barındırıyor. Merkezde sunulacak hizmetler birkaç ana başlıkta toplanıyor. Erken Çocukluk Eğitimi biriminde 0-6 yaş arası özel gereksinimli çocuklar, özel eğitim öğretmenleri ve terapistler eşliğinde bireysel ve grup programlarına katılacak; dil ve konuşma terapisi, ergoterapi (iş-uğraş terapisi) ve hidroterapi gibi yöntemlerle gelişimleri desteklenecek.

Kurslardaki eğitimle beceri kazanacaklar

Yetişkin Eğitim Programları kapsamında ise 17 yaş üstü engelli bireyler; mekanik, teknoloji, seramik, mutfak ve barista atölyeleri gibi çeşitli mesleki kurslarda eğitim alarak beceriler kazanacak. Bunun yanı sıra el sanatları, müzik, spor ve günlük yaşam becerileri atölyeleri gibi sosyal etkinlikler de düzenlenerek engelli bireylerin sosyalleşmesi ve keyifli vakit geçirmesi sağlanacak. Merkezin en önemli özelliklerinden biri, engelli bireylerin ailelerine verilecek psiko-sosyal destek ve eğitim programları. Uzman psikologlar ve danışmanlar eşliğinde özellikle engelli çocukların annelerine yönelik bireysel danışmanlık hizmetleri ve destekleyici seminerler planlanıyor. Bu sayede anneler, bir yandan çocuklarının gelişimini daha bilinçli şekilde desteklemeyi öğrenirken bir yandan da merkezde çocukları güvenle vakit geçirirken kendilerine zaman ayırma fırsatı bulabilecek. İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’nde aile içi iletişimi güçlendirme, kardeşlere yönelik rehberlik ve doğru bakım yöntemleri konularında da ailelere eğitimler verilecek.