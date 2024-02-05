İngiltere Kralı III. Charles, kansere yakalandı. Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, 75 yaşındaki Kral Charles'a bir tür kanser teşhisi konulduğunu belirterek, tedaviye başlandığı ifade edildi. Açıklamada, Kral Charles'ın "tedavisi konusunda tamamen olumlu olduğunu ve mümkün olan en kısa sürede tam kamu görevine dönmeyi dört gözle beklediği” ifade edildi. Buckingham Sarayı, kanserin türünü, evresini ya da prognozu hakkında daha fazla ayrıntı paylaşmadı. Kraliyet kaynakları, Kral Charles'ın prostat kanseri olmadığını ifade etti.

Kamuya açık etkinliklerine ara verecek olan Kral Charles, devlet başkanı olarak anayasal rolüne devam edecek.



Kralı Charles prostat tedavisi olmuştu

Kral Charles, 26 Ocak’ta İngiltere’nin başkenti Londra’daki The London Clinic adlı özel hastanede prostat büyümesi için düzeltici bir prosedür geçirmiş, 3 gün sonra hastaneden taburcu edilmişti.

Kral Charles, 8 Eylül 2022'de annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçmişti.