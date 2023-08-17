Ankara'daki Kocatepe Camii'nde yaşanan uygunsuz kıyafetler tartışması sürerken, benzer bir hadise Malatya'dan geldi.

Malatya'daki bir camide kaydedildiği iddia edilen görüntülerde, genç bir kadının cami içerisindeki imamın cübbesini giyip dans ettiği görülüyor. Söz konusu anlar, kadının arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedilmiş ve daha sonra sosyal medya platformlarında paylaşılmış.

Malatya'daki bu olay, toplumun geniş bir kesiminde tepkilere neden oldu. Zira, dini mekanlarda saygı ve özen gösterilmesi beklenirken yaşanan bu tür olaylar, genellikle hassasiyetle ele alınır ve tartışmalara yol açabilir.

Ankara'da Kocatepe Camii'nde yaşanan uygunsuz kıyafetler olayı hâlâ gündemdeyken, Malatya'da benzer bir durumun yaşanması konuyla ilgili tartışmaları daha da alevlendirdi.