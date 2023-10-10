Arapça yüksek kule, kale anlamındaki burç, burcu sözcüğü Batı dillerinde de kale ile çevrilen yer, şehir anlamında karşımıza çıkıyor. Sonu burg, borg, berg ile biten şehirler de bu ipucunu veriyor. Örneği Strasbourg, Hamburg, Rosenborg, Helsingborg bunlardan bazılarıdır.

Burç kelimesi Arapça zodyak üzerindeki 12 yıldız kümesinin her birini ifade eder. Muhtemelen gökyüzüne en yakın yerin yüksek kale burçları olmasından dolayı bu adı almış olmalı.

Gökyüzünde yıldızların, cisimlerin hareketine bakarak gelecek hakkında öngörüde bulunma eylemi, burçların alanına girer. Astro, Batı dillerinde yıldız anlamına gelir. Star da bu sözcükle aynı köktendir.

Hatta Akad ve Babil dilinde İştar da bu sözcüklerin atasıdır. İştar bir tanrıçanın adıdır. Arapça yıldız da necm demektir. Yıldızlara bakarak gelecekte öngörene de müneccim denir.

LİDERİ AHMET HULUSİ

Burç tarikatı lideri, eski gazeteci, 1945 doğumlu ve seyyid (Hz. Muhammed soyundan) olduğunu söyleyen Ahmet Hulusi de yıldızlar ve gök cisimleri üzerinden, yani astroloji alanında burç yorumları yaparak geleceği bildiğini iddia etmektedir. Tarikat da Arapça gidilen yol, yön anlamına gelir. İşte Ahmet Hulusi’nin görüşlerine biat eden insanlardan oluşan bu tarikata Burç Tarikatı adı verilmektedir.

MUSTAFA CECELİ, KIVANÇ TATLITUĞ…

Tarikat, Türkiye’de genellikle ünlülerin tarikatı olarak adını duyurdu. Bu ünlülerin başında şarkıcı Mustafa Ceceli, İntizar, Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik, yeni eşi Selin İmer, oyuncu, manken Kıvanç Tatlıtuğ’un ailesi gelmektedir.