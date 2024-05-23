Balıkesir Üniversitesi Rektörlük Kupası futbol müsabakalarında 3 yıldır şampiyon değişmedi. 2024 yılında il genelinde düzenlenen Futbol turnuvasında Burhaniye MYO tekrar şampiyon olarak iki yıldır sahip olduğu kupaya 3. Kez uzandı.

Takım teknik sorumluluğunu Ögr. Gör. Hakan Alakuş’un yürüttüğü MYO futbol takımı finalde BUBFA’yı 3-1 lik skorla geçerek kupaya uzandı. Çok sayıda Fakülte ve Meslek Yüksekokulunun katıldığı turnuvada 3 yıldır aralıksız kupanın sahibi olan öğrencileri kutlayan Müdür Doç. Dr. Muammer Bezirgan “ Okul olarak sadece akademik değil sosyal başarıları da çok önemsiyoruz. Binlerce öğrencisi olan okulların arasından üst üste üç kez kupayı kazanmak çok büyük bir başarıdır. Futbol gibi birleştirici yönü kuvvetli bir spor branşında başarı gösteren teknik sorumlu hocamız ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ayrıca takımımıza sponsor olan Burhaniye’li firmalarımıza ve ulaşımımızı sağlayan Burhaniye Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesine destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.