Bursa Büyükşehir Belediyesi, 100 kilometre/saat hıza ulaşan kuvvetli rüzgar sonucu olumsuz bir duruma karşı ekiplerin sahada teyakkuz halinde olduğunu belirtirken, vatandaşları da dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Bursa il merkezimiz genelinde yer yer 90-100 kilometre/saat hıza ulaşan kuvvetli rüzgar sonucu birçok ağaç devrilmesi, çatı uçması, tabela ve tehlike arz eden parça durumları ile yollarda kısa süreli kapanma, araç, işyeri ve meskenlerde zararlar oluştu. Akşamdan itibaren gece boyu sabaha kadar tüm ekiplerimiz ile acil müdahaleleri yaparak çalışmaları sürdürmekteyiz. Ekiplerimiz görevlerinin başında, olumsuz bir duruma karşı sahada teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımız acil durumlar için, 112 ihbar hattı, Büyükşehir Belediyesi Alo 153 Halk Masası, 444 16 00 santral hattımız, Alo 185 BUSKİ Çağrı Merkezi aracılığıyla ve 0501 153 16 16 whatsapp hattımız üzerinden bizlere ihbarda bulunabilirler. Anlık müdahale gerektiren tüm durumlar için ekiplerimiz sahada 7/24 hazırda olup; kuvvetli rüzgardan etkilenen tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."