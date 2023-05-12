KARAYOLU İŞLERİ VE KÖPRÜ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Bursa İli , Orhaneli-Keles-Büyükorhan-Harmancık İlçeleri Betonarme Köprü-Bordür Parke- Köprü Bakım - Menfez -Taş Duvar - V Kanalı Yapım Ve Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
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İKN
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:
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2023/458662
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1-İdarenin
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a) Adı
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BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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b) Adresi
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Zafer Mahallesi Ankarayolu Cad. No:1 TR- 16080 OSMANGAZİ/BURSA
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c) Telefon ve faks numarası
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2244441600 - 2247161206
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ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
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https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
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a) Adı
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Bursa İli , Orhaneli-Keles-Büyükorhan-Harmancık İlçeleri Betonarme Köprü-Bordür Parke- Köprü Bakım - Menfez -Taş Duvar - V Kanalı Yapım Ve Onarım İşi
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b) Niteliği, türü ve miktarı
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41 Kalem İnşaat İşi
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c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
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Bursa İli, Orhaneli-Keles-Büyükorhan-Harmancık İlçeleri Mahalleleri Ve Muhtelif Talepler
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ç) Süresi/teslim tarihi
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Yer tesliminden itibaren 700 (YediYüz) takvim günüdür.
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d) İşe başlama tarihi
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Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
3-İhalenin
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a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
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05.06.2023 - 14:00
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b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Destek Hizmetleri Dai.Bşk. İhale Şb. Md. İhale Toplantı Salonu Zafer Mah. Ankarayolu Cad. Bodrum 1.Kat No:1 TR-16080 Osmangazi / BURSA
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
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4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
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İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
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4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
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İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
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4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
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4.3.1. İş deneyim belgeleri:
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Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
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4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
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4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
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Bu ihalede benzer iş olarak 11.06.2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği” ekinde yer alan A/V Grubu işler benzer iş olarak değerlendirilecektir.
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4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
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İş deneyim Belgesi yerine diplomaları sunmak suretiyle ihale girecek olacak istekliler için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 47. ve 48. Maddeleri kapsamında, İnşaat Mühendisliği Bölümü ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
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Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
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TEKLİF FİYATI PUANLAMASI 1. Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder. 2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 2.1 İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması (TFNP) İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacaktır. Söz konusu her bir iş kalemi için istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kaleminin yaklaşık maliyetteki tutarının toplam yaklaşık maliyete oranının %70 - %110 aralığında (%70 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için aşağıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklif oranları %70 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri/iş grupları için puan alamayacaklardır. Teklif fiyat nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. Geçerli teklif veren isteklilere ait; teklif fiyat nitelik puanlamasına konu İş Kalemleri aşağıda gösterilmiştir. S.No Poz No Tanımı İşkalemi Puanı 1 BBUİ.0001 Çapı 300 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dâhil) 2,00 BBUİ.0002 Çapı 600 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru bedeli, baş bağlama bedeli dâhil) BBUİ.0003 Çapı 800 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, montaj, boru bedeli, baş bağlama bedeli dâhil) BBUİ.0004 Çapı 1000 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar küriü, boru bedeli, baş bağlama bedeli dâhil) 2 BBUİ.0010 Ø 8- Ø 32 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (NAKLİYE DAHİL) 2,00 3 BBUİ.0011 Makine ile her cins toprak ve küskülük zeminde her derinlik ve genişlikte kazı yapılması 2,00 BBUİ.0012 Kazı malzemesi nakli 4 BBUİ.0014 Hendeklerin Betonla Kaplanması (Orta Refüj ve Yarma Hendeği) (C 20/25 Hazır Beton Harcı ile) 4,00 5 BBUİ.0025 Her ebatta çok plakalı çelik menfez veya köprü imalatı (malzme bedeli dahil)(montaj ve nakliye dahil) 1,00 6 BBUİ.0026 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 1,00 7 BBUİ.0027 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 2,00 8 BBUİ.0028 Ocak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması 7,00 9 BBUİ.0031 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması 2,00 10 BBUİ.0034 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)(NAKLİYE DAHİL) 3,00 11 BBUİ.0035 50x20x10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)(NAKLİYE DAHİL) 1,00 BBUİ.0036 75x30x15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)(nakliye dahil) BBUİ.0040 Prefabrik beton blok şev kaplama elemanı imali ve yerine döşenmesi 12 BBUİ.0039 2.00 x 2.00 Prefabrik Kutu Menfez Elemanının Döşenmesi 3,00 TDNP İş Grubu 1 BBUİ.0028 4,00 TDNP İş Grubu 2 BBUİ.0014 3,00 TDNP İş Grubu 3 BBUİ.0039 3,00 2.1.1 Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılacaktır. Teklif oranları virgülden sonra iki hane olacak şekilde hesaplanacaktır.(Örneğin %0,00) 2.1.2 İsteklilerin teklif oranları, belirlenen en az ve en fazla teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri için puan alamayacaklardır. 2.1.3 Kalite puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. 2.2.4 "Teknik Değer Nitelik Puanlaması ( TDNP ) 10 tam puan üstünden yapılacaktır. - İsteklinin ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 5 yıl içinde tamamlayarak geçici kabulü yapılan veya iş durum belgesi alınan, Türkiye sınırları dâhilinde herhangi bir Kamu kurumunda yapılmış işlerden;" - Bu işin teklif cetvelinde yer alan " BBUİ.0028 Ocak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması " iş kalemlerine ait toplam iş miktarının % 80 i kadar Taş Duvar yapılması, (4 PUAN) - Bu işin teklif cetvelinde yer alan " BBUİ.0014 Hendeklerin Betonla Kaplanması (Orta Refüj ve Yarma Hendeği) (C 20/25 Hazır Beton Harcı ile) " iş kalemlerine ait toplam iş miktarının % 80 i kadar Hendeklerin Betonla Kaplanması, (3 PUAN) - Bu işin teklif cetvelinde yer alan " BBUİ.0039 2.00 x 2.00 Prefabrik Kutu Menfez Elemanının Döşenmesi " iş kalemlerine ait toplam iş miktarının % 80 i kadar en az 1.00 x 0.50 Prefabrik kutu menfez döşenmesi, (3 PUAN) Yukarıda yazılı maddeler için enfazla iki sözleşme veya Tek sözleşme de sunulabilir. Her sözleşme için yukarıda yazılı imalatları yapmış olduğuna dair, onaylı yaptığını gösterir tevsik edici belge veya belgeler sunulacaktır.( Hakediş, Yeşil Defter, vb.) İş ortaklığında ortaklardan herhangi birinin bu kriteri sağlaması yeterlidir. İstekliler İş Bu İdari Şartnamenin 7.5 Maddesinde yeterlilik kriteri olarak aranan iş deneyim belgesi için sundukları iş deneyim belgelerinin bu maddedeki teknik kriterleri sağladığını tevsik etmeleri halinde Tam puan alacak olup başkaca bir belge veya belgeler sunmaları gerekmemektedir. Eğer yeterlilik şartı olarak (İş Bu İdari Şartnamenin 7.5 Maddesine istinaden) sunduğu iş deneyimden başkaca herhangi bir idareyle yapılmış olan sözleşme ile, Teknik Değer Nitelik puanlama kriterindeki imalatları yaptığına dair bilgileri tevsik edecekler ise, idare ile yapılmış her bir madde için tek sözleşmeye bağlı bir işe ait sözleşme ve ekleri ile puan değerlendirmesi yapılacak olup bu kriterleri sağlayan isteklilere yukarıda yazılı puanlar verilecek olup bu kriteri sağlayamayan isteklilere puan verilmeyecektir. 3. Toplam puan Toplam puan, teklif fiyat puanı ile teklif fiyat nitelik puanlaması ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. TTP = TP + TFNP + TDNP 4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli 4.1. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder. 4.2. İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli hesaplanırken yuvarlama yapılacak ve isteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli virgülden sonra iki hane olacak şekilde hesaplanacaktır.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.