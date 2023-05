TEKLİF FİYATI PUANLAMASI 1. Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder. 2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 2.1 İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması (TFNP) İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacaktır. Söz konusu her bir iş kalemi için istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kaleminin yaklaşık maliyetteki tutarının toplam yaklaşık maliyete oranının %70 - %110 aralığında (%70 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için aşağıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklif oranları %70 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri/iş grupları için puan alamayacaklardır. Teklif fiyat nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. Geçerli teklif veren isteklilere ait; teklif fiyat nitelik puanlamasına konu İş Kalemleri aşağıda gösterilmiştir. S.No Poz No Tanımı İşkalemi Puanı 1 BBUİ.0001 Çapı 300 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dâhil) 2,00 BBUİ.0002 Çapı 600 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru bedeli, baş bağlama bedeli dâhil) BBUİ.0003 Çapı 800 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, montaj, boru bedeli, baş bağlama bedeli dâhil) BBUİ.0004 Çapı 1000 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar küriü, boru bedeli, baş bağlama bedeli dâhil) 2 BBUİ.0010 Ø 8- Ø 32 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (NAKLİYE DAHİL) 2,00 3 BBUİ.0011 Makine ile her cins toprak ve küskülük zeminde her derinlik ve genişlikte kazı yapılması 2,00 BBUİ.0012 Kazı malzemesi nakli 4 BBUİ.0014 Hendeklerin Betonla Kaplanması (Orta Refüj ve Yarma Hendeği) (C 20/25 Hazır Beton Harcı ile) 4,00 5 BBUİ.0025 Her ebatta çok plakalı çelik menfez veya köprü imalatı (malzme bedeli dahil)(montaj ve nakliye dahil) 1,00 6 BBUİ.0026 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 1,00 7 BBUİ.0027 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 2,00 8 BBUİ.0028 Ocak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması 7,00 9 BBUİ.0031 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması 2,00 10 BBUİ.0034 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)(NAKLİYE DAHİL) 3,00 11 BBUİ.0035 50x20x10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)(NAKLİYE DAHİL) 1,00 BBUİ.0036 75x30x15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)(nakliye dahil) BBUİ.0040 Prefabrik beton blok şev kaplama elemanı imali ve yerine döşenmesi 12 BBUİ.0039 2.00 x 2.00 Prefabrik Kutu Menfez Elemanının Döşenmesi 3,00 TDNP İş Grubu 1 BBUİ.0028 4,00 TDNP İş Grubu 2 BBUİ.0014 3,00 TDNP İş Grubu 3 BBUİ.0039 3,00 2.1.1 Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılacaktır. Teklif oranları virgülden sonra iki hane olacak şekilde hesaplanacaktır.(Örneğin %0,00) 2.1.2 İsteklilerin teklif oranları, belirlenen en az ve en fazla teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri için puan alamayacaklardır. 2.1.3 Kalite puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. 2.2.4 "Teknik Değer Nitelik Puanlaması ( TDNP ) 10 tam puan üstünden yapılacaktır. - İsteklinin ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 5 yıl içinde tamamlayarak geçici kabulü yapılan veya iş durum belgesi alınan, Türkiye sınırları dâhilinde herhangi bir Kamu kurumunda yapılmış işlerden;" - Bu işin teklif cetvelinde yer alan " BBUİ.0028 Ocak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması " iş kalemlerine ait toplam iş miktarının % 80 i kadar Taş Duvar yapılması, (4 PUAN) - Bu işin teklif cetvelinde yer alan " BBUİ.0014 Hendeklerin Betonla Kaplanması (Orta Refüj ve Yarma Hendeği) (C 20/25 Hazır Beton Harcı ile) " iş kalemlerine ait toplam iş miktarının % 80 i kadar Hendeklerin Betonla Kaplanması, (3 PUAN) - Bu işin teklif cetvelinde yer alan " BBUİ.0039 2.00 x 2.00 Prefabrik Kutu Menfez Elemanının Döşenmesi " iş kalemlerine ait toplam iş miktarının % 80 i kadar en az 1.00 x 0.50 Prefabrik kutu menfez döşenmesi, (3 PUAN) Yukarıda yazılı maddeler için enfazla iki sözleşme veya Tek sözleşme de sunulabilir. Her sözleşme için yukarıda yazılı imalatları yapmış olduğuna dair, onaylı yaptığını gösterir tevsik edici belge veya belgeler sunulacaktır.( Hakediş, Yeşil Defter, vb.) İş ortaklığında ortaklardan herhangi birinin bu kriteri sağlaması yeterlidir. İstekliler İş Bu İdari Şartnamenin 7.5 Maddesinde yeterlilik kriteri olarak aranan iş deneyim belgesi için sundukları iş deneyim belgelerinin bu maddedeki teknik kriterleri sağladığını tevsik etmeleri halinde Tam puan alacak olup başkaca bir belge veya belgeler sunmaları gerekmemektedir. Eğer yeterlilik şartı olarak (İş Bu İdari Şartnamenin 7.5 Maddesine istinaden) sunduğu iş deneyimden başkaca herhangi bir idareyle yapılmış olan sözleşme ile, Teknik Değer Nitelik puanlama kriterindeki imalatları yaptığına dair bilgileri tevsik edecekler ise, idare ile yapılmış her bir madde için tek sözleşmeye bağlı bir işe ait sözleşme ve ekleri ile puan değerlendirmesi yapılacak olup bu kriterleri sağlayan isteklilere yukarıda yazılı puanlar verilecek olup bu kriteri sağlayamayan isteklilere puan verilmeyecektir. 3. Toplam puan Toplam puan, teklif fiyat puanı ile teklif fiyat nitelik puanlaması ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. TTP = TP + TFNP + TDNP 4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli 4.1. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder. 4.2. İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli hesaplanırken yuvarlama yapılacak ve isteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli virgülden sonra iki hane olacak şekilde hesaplanacaktır.