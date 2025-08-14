Bilecik’in Bayırköy Beldesi’nde yaz akşamları sinema keyfiyle renklendiriliyor.

Bayırköy Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Sinema Geceleri, hem yetişkinler hem de çocuklar için haftanın belirli günlerinde ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Katılımcılara patlamış mısır da ikram ediliyor. Vatandaşlar, yıldızların altında nostaljik sinema atmosferinde keyifli vakit geçirirken, etkinlikler yaz boyunca devam edeceği belirtildi.

"Tüm halkımızı bu güzel ortama davet ediyoruz"

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Amacımız, hemşerilerimize yaz aylarında farklı ve keyifli bir sosyal etkinlik sunmak. Sinema geceleriyle, her yaştan vatandaşımız bir araya gelip güzel hatıralar biriktiriyor. Tüm halkımızı bu güzel ortama davet ediyoruz" dedi.