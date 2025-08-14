Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Edirne’de Temmuz ayında toplam 566 konut el değiştirdi.SÜLEYMAN BEZBAŞ

TÜRKİYE GENELİNDE ARTIŞ

Türkiye genelinde konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre %12,4 artarak 142 bin 858’e yükseldi. En fazla satış İstanbul’da 23 bin 152 ile gerçekleşirken, Ankara 12 bin 491, İzmir ise 7 bin 815 satış ile ilk üçte yer aldı. En az konut satışı ise 58 ile Ardahan, 93 ile Bayburt ve 103 ile Hakkari’de görüldü.

EDİRNE’DE 100 İPOTEKLİ KONUT SATILDI

Temmuz ayında Edirne’de ipotekli (kredi kullanılarak yapılan) konut satış sayısı 100 olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde ise ipotekli satışlar %60,3 artışla 18 bin 425 oldu ve toplam satışlar içindeki payı %12,9 olarak gerçekleşti.

Ocak-Temmuz döneminde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %93,2 artarak 121 bin 515’e ulaştı.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİNDE 466 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Edirne’de Temmuz ayında 466 konut, ipotek dışında kalan diğer satış türleriyle satıldı. Türkiye genelinde diğer konut satışları %7,6 artışla 124 bin 433 oldu ve toplam satışlar içindeki payı %87,1’e çıktı.

Ocak-Temmuz döneminde diğer konut satışları %17,1 artışla 713 bin 236’ya yükseldi.

İLK SATIŞ – İKİNCİ EL DENGESİ

Edirne’de satılan 566 konutun 151’i ilk satış, 415’i ise ikinci el oldu. Türkiye genelinde ise 142 bin 858 satışın 43 bin 984’ü ilk satış, 98 bin 874’ü ikinci el olarak gerçekleşti.