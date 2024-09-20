Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesapları üzerinden 21 Eylül 2024 Cumartesi günü gerçekleşecek olan Sünnet Şöleni’ni duyurdu. Geleneksel hale gelen etkinlik, bu yıl da çok sayıda ailenin katılımıyla gerçekleştirilecek. Şölende, sünnet çağına gelmiş çocuklar için toplu sünnet töreni yapılacak.

Belediye yetkilileri, organizasyonun çocukların ve ailelerinin unutulmaz bir gün geçirmesi için özenle hazırlandığını belirtti. Çeşitli eğlence aktivitelerinin yanı sıra, katılımcılar için sürpriz etkinliklerin de planlandığı ifade edildi.