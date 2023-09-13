Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstihdam ve Kariyer Ofisi (BİKO) ile BUSMEK kursları aracılığıyla nitelikli işgücü sağlama misyonuna odaklanarak Bursa'da istihdamın geliştirilmesine yönelik çabalarını sürdürüyor. BİKO projesi, iş arayanlar ile işletmeleri daha etkili bir şekilde bir araya getirerek Türkiye'deki en geniş istihdam projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca, 2018 yılından bu yana ücretsiz BUSMEK eğitimleri ile piyasadaki nitelikli işgücünün yetişmesine katkı sağlıyor.

Son olarak, Bursa Büyükşehir Belediyesi istihdam konusundaki tüm paydaşları bir araya getirme girişiminde bulundu. Genel Sekreter Ulaş Akhan liderliğinde düzenlenen toplantıda, İşkur, BEBKA, Milli Eğitim Müdürlüğü, üniversiteler ve işverenler gibi birçok sektör temsilcisi yer aldı. Toplantıda, BİKO ve BUSMEK'in başarıları paylaşıldı ve katılımcılar, istihdamın artırılması için izlenecek yol haritası üzerine görüşlerini sundu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, meslek liselerinde okuyan 5000 öğrenciye burs verme sözü vererek, iş arayanlar ile işverenler arasındaki dengeyi kurmayı hedeflediklerini belirtti. İşverenlerin nitelikli eleman eksikliği yaşadığı bir yanda, işsizlik sorunu yaşayan insanların olduğu diğer tarafta dengeyi sağlamayı amaçladıklarını vurguladı. Ayrıca, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait okul binalarını ve üniversite tesislerini eğitimler için kullanma önerisiyle, iş dünyası temsilcilerinin de katılımıyla eğitimleri daha verimli hale getirmeyi planladıklarını ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, istihdam sorununu çözme konusundaki taahhütlerini yerine getirmek için hazır olduklarını belirten Akhan, kurumlar arası işbirliğini artırmanın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, şehir içindeki istihdamı artırarak yeni göç dalgalarını önlemenin kritik olduğunu ve bu hedefe ulaşmada BİKO ve BUSMEK projeleri aracılığıyla sektörün taleplerine uygun projeler geliştirmeye devam edeceklerini söyledi. Tüm paydaşları bir araya getirme çabalarının gelecekte de süreceğini belirtti