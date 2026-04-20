İLAN

BURSA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUDAĞ EMLAK MÜDÜRLÜKLERİNDEN

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR Sıra No İl İlçe Mahalle Cinsi Ada Parsel Yüzölçüm Hazine Yüzölçümü Kiralama Amacı Kira

Süresi İlk Yıl Tahmini

Kira Bedeli (TL) Geçici

Teminat Bedeli İhale Tarihi İhale Saati 1 Bursa Osmangazi Doğancı Bağ 133 151 549,52 549,52 Tarımsal Amaçlı 5 YIL 8.000,00 2.400,00 29.04.2026 14:00 2 Bursa Osmangazi Doğancı Tarla 177 6 1.086,23 1.086,23 Tarımsal Amaçlı 5 YIL 15.000,00 4.500,00 29.04.2026 14:30 3 Bursa Osmangazi Doğancı Bağ 160 17 2.474,72 2.474,72 Tarımsal Amaçlı 5 YIL 34.000,00 10.200,00 29.04.2026 15:00 4 Bursa Osmangazi Dağakça Tarla 102 1 6.335,46 6.335,46 Tarımsal Amaçlı 5 YIL 57.000,00 17.100,00 29.04.2026 15:30 5 Bursa Osmangazi Dağakça Tarla 102 2 24.730,95 24.730,95 Tarımsal Amaçlı 5 YIL 145.000,00 43.500,00 29.04.2026 16:00







I - (A)- 1-5 sıra aralığındaki taşınmazların, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Kiralama İhalesi yapılacaktır.

(B)- 1-5 sıra aralığındaki taşınmazların ihalesi ise, Bursa Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Uludağ Emlak Müdürlüğü Makam Odasında (Bursa Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Caddesi No: 4/ 1 Osmangazi/BURSA adresinde) hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.



II- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;

a) İhale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu (Geçici Teminat bedeli, Bursa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Veznesine veya T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı adına Ziraat Bankası Bursa Şubesinde bulunan TR79 0001 0000 6000 0010 0052 80 no.lu IBAN’a yatırılabilir, IBAN numarasına yatırılması halinde sadece EFT/havale dekontu kabul edilmeyecek olup, Bursa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır.) veya 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartlara (süresiz limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek banka teyit yazısı ile birlikte getirilecek) uygun olarak düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu,

b) İkametgâh belgesi ile Nüfus Cüzdanı Örneği (T.C. Kimlik No belirtir- Aslı ihale sırasında Komisyona ibraz edilecektir.)

c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,

d) Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl (2026) içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir (Ek ibare:RG-5/10/2022-31974) belge veya noterlikçe tasdik edilmiş (Mülga ibare:RG-1/8/2021-31555) vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (a), (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

f) Ortak katılım halinde; yukarıdaki (a), (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin de ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına başvurarak belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir.

III- Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Uludağ ve Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüklerinde ücretsiz olarak görülebilir.

IV- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

V- Tekliflerin hazırlanmasına dair kılavuz ve geçici teminat mektubu örneği ( https://www.milliemlak.gov.tr/Documents/Satis/satis-brosur.pdf) internet adresinden görülebilir.

VI- İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve https://bursa.csb.gov.tr/milli-emlak-duyurulari internet adreslerinden öğrenilebilir.

VII- 2863 sayılı Kanun kapsamında verilen Sertifikalar ödeme aracı olarak kabul edilmez.

VII- Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bilgi için: Tlf.: 0 224 221 13 00 İLAN OLUNUR.