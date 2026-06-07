Festivalin ikinci gününde düzenlenen Yaren Leylek Koşusu, çocuklara yönelik eğitici atölye çalışmaları, Uluabat Gölü sandal gezileri ve leylek temalı uçurtma şenliği, aileler için keyifli zaman geçirme imkanı sağladı. Fotoğraf sergileri, kahoot yarışması, zumba etkinliği, Karacabey Belediyesi Kadın Ritim Grubu gösterisi ve Karacabey Musiki Derneği Rumeli Türküleri Korosu da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Gün boyunca devam eden etkinliklere katılan ziyaretçiler, Uluabat Gölü'nün eşsiz atmosferinde keyifli vakit geçirdi.

Doğayı koruma bilincini yaygınlaştıran yönleriyle başta çocuklar olmak üzere tüm katılımcılar için şenliğin yararlı ve eğlenceli olduğunu söyleyen vatandaşlar, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.