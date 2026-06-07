Obezite, günümüzde yalnızca estetik değil; diyabet, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları ve eklem problemleri gibi birçok sağlık sorununa zemin hazırlayan önemli bir halk sağlığı problemi olarak öne çıkıyor. Obezite tedavisinde cerrahi yöntemlerin yanı sıra ameliyatsız seçenekler de giderek daha fazla tercih ediliyor. Medical Point Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Başar Aksoy, son yıllarda yaygınlaşan yutulabilir mide balonu uygulaması hakkında önemli bilgiler verdi.

"Endoskopi ve anestezi gerektirmiyor"

Dr. Öğr. Üyesi Başar Aksoy, yutulabilir mide balonunun kapsül formunda ağız yoluyla yutularak mideye yerleştirildiğini belirterek, "Yutulabilir mide balonu, cerrahi işlem uygulanmadan gerçekleştirilen altın standart kilo kontrol yöntemlerinden biridir. İşlem sırasında klasik mide balonlarında olduğu gibi endoskopi ya da anestezi gerektirmemesi, uygulamanın en önemli avantajları arasında yer almaktadır. Balon, mide içerisinde belirli bir hacim oluşturarak daha erken tokluk hissedilmesine yardımcı olur ve kişinin porsiyon ile iştah kontrolünü destekler. Ayrıca yutulabilir mide balonu mideye kolay uyum sağlar; uygulama sonrası bulantı, kusma gibi şikayetler yok denecek kadar az görülür. Bununla birlikte, yutulabilir mide balonu ek bir işleme gerek olmadan 16. haftadan sonra doğal yolla vücuttan atılır" dedi.

"Başarı için yaşam tarzı değişikliği şart"

Yutulabilir mide balonunun diğer tüm obezite işlemlerinde olduğu gibi tek başına bir çözüm olmadığını vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Başar Aksoy, tedavinin mutlaka uzman takibiyle yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Aksoy, "Kalıcı ve sağlıklı kilo kaybı için doğru beslenme alışkanlıklarının kazanılması, düzenli fiziksel aktivite ve multidisipliner takip büyük önem taşımaktadır. Yutulabilir mide balonu, bu süreçte hastalara destek sağlayan yardımcı bir yöntemdir" ifadelerini kullandı.

"Kişiye özel değerlendirme yapılıyor"

Her hastanın bu uygulama için uygun olmayabileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Başar Aksoy, işlem öncesinde detaylı sağlık değerlendirmesi yapıldığını söyledi. Aksoy, "Hastalarımızın mevcut sağlık durumu, vücut kitle indeksi, yeme alışkanlıkları ve beklentileri değerlendirilerek en uygun tedavi planı oluşturulmaktadır. Amacımız yalnızca kilo kaybı değil, uzun vadede sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazanılmasını sağlamaktır" diye konuştu.