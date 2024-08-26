Bursa Büyükşehir Belediyesi, SPX ve Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi’nin iş birliğiyle gerçekleştirilen Türkiye’nin en geniş katılımlı pickleball turnuvası olan ‘SPX Pickleball Bursa Cup’ta ödüller sahiplerini buldu.

Bursa’nın uluslararası ilk pickleball turnuvası olarak tarihe geçen SPX Pickleball Bursa Cup, 23-25 Ağustos tarihleri arasında Hüdavendigar Kent Parkı’ndaki Mihraplı Pickleball Kortları’nda düzenlendi. Turnuvanın final karşılaşmaları ise Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi’nde yapıldı. Etkinlik, 150 sporcunun katılımıyla Türkiye’nin en büyük pickleball turnuvası olma unvanını kazandı. Turnuvada Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Almanya ve İran’dan gelen sporcuların yanı sıra Türkiye’nin sekiz farklı ilinden gelen sporcular da şampiyonluk için büyük bir rekabet içine girdi.



“Hareket eden bir Bursa oluşturacağız”

Bursalıları uluslararası bir turnuvayla buluşturdukları için büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Gökay Azak, her yaştan insanı sporla buluşturmaya devam edeceklerini söyledi. Planlanan spor etkinlikleriyle kente renk katacaklarını da belirten Gökay Azak, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'in destekleriyle Bursalıları uluslararası turnuvayla buluşturduk. Bursalılarla birlikte çok güzel bir etkinlik yaptık. Şehir dışından ve ülke dışından gelen konuklarımızın yoğun katılımıyla harika bir etkinlik geçti. Böyle etkinliklere devam ederek kentimize renk katacağız. Sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceğiz. Her yaştan insanı sporun her kademesiyle buluşturarak hareket eden bir Bursa oluşturacağız” dedi.





“75 takım mücadele etti”

SPX Türkiye Etkinlik Koordinatörü Osman Nejat Argat ise pickleball sporunu her yaştan insanın rahatlıkla yapabileceğini belirtti. Türkiye'nin en fazla katılımcıya sahip uluslararası pickleball turnuvasına Bursa’da ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Argat, “Yaklaşık 75 takım mücadele etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi, pickleball için bir tesis kazandırdı. Bu sporu halka yaymayı hedefliyoruz ve bu konuda öncülük ediyoruz” diye konuştu.



Atış Grup Yönetim Kurulu üyesi Metin Atış, yaşamın her alanına değer katan projelere katkı sunduklarını dile getirdi. Sporun önemli bir değer olduğunu anlatan Atış, “Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi ve SPX ile ortaklaşa bir ilke imza attık. Pickleball Bursa Cup’a ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz” dedi.





Final maçlarının ardından dereceye giren sporcular ödüllerini, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Gökay Azak, SPX Türkiye Etkinlik Koordinatörü Osman Nejat Argat, Atış Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış ve Downtown AVM Kültür ve Sanat Koordinatörü Ahmet Erdönmez’in elinden aldı.