Bursa Büyükşehir Belediyesi, kültürel mirası ve tarihi eserleri korumaya yönelik önemli bir adım atarak, "Sultanın Mirası" adlı kitapla II. Abdülhamit Han dönemi hizmet kurumlarını tanıttı. Bu etkinlik, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit Han'ın doğumunun 181. yıl dönümü vesilesiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Abdülhamit Han Kültür ve Eğitim Derneği iş birliğiyle gerçekleştirildi. Kitap tanıtımı ve fotoğraf sergisi, Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle bir araya getirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Arif Bayrak, etkinliğin düzenlenmesine katkılarından ötürü Abdülhamit Han Kültür ve Eğitim Derneği'ne teşekkür etti. Bayrak, Sultan Abdülhamit'in Bursa'ya önemli eserler kazandırdığını ve bu etkinlikle bu mirası hatırlattıklarını belirtti. Abdülhamit Han'ın, İpekhanenin kuruluşu, Hamidiye Ziraat Mektebi'nin açılması, Tophane Saat Kulesi'nin yapılması gibi Bursa'ya büyük katkılarda bulunduğuna dikkat çekti. Ayrıca, Mudanya-Bursa arasındaki tren hattının açılmasının da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Beyazıt Devlet Kütüphanesi Müdürü Ramazan Minder ise Abdülhamit Han'ın 33 yıl süren hükümeti boyunca gerçekleştirdiği çalışmaların, eserlerin ve onun hakkındaki yazılı eserlerin önemine vurgu yaptı. Abdülhamit Han'ın destekleriyle Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nin kurulduğunu ve arkeoloji müzelerinin oluşturulmasına katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, Darülaceze gibi şefkat kurumlarının da Abdülhamit Han döneminde hayata geçirildiğini ifade etti.

Programın bir diğer katılımcısı olan Küratör Abdüsselam Ferşatoğlu ise dönemin hizmetleri ve kurumlarının fotoğraflarının özenle çekildiğini ve bu fotoğrafların padişaha sunulmak üzere özel fotoğrafçılar tarafından hazırlandığını ifade etti. Osmanlı döneminde hizmetler ve açılan kurumların her zaman fotoğraflanarak kayıt altına alındığını belirtti. Bu sergi ve kitapta, okullar, hastaneler, sosyal yardım kurumları ve kültür kurumları gibi dönemin önemli eserlerine odaklandıklarını dile getirdi.