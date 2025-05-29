Tarihte dönüm noktası olan İstanbul’un fethinin yıl dönümünde, Fatih Sultan Mehmet Han ve kahraman ecdadın saygı, rahmet ve minnetle anıldığı ifade edildi.

Paylaşımda, İstanbul’un sadece bir şehir değil, bir milletin azmiyle fethedildiği ve adaletle yönetildiği vurgulandı. Ayrıca, bu kutsal mirasın günümüze kadar emanet olarak taşındığına işaret edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü, bu anlamlı günün milli tarihimizdeki yerini bir kez daha hatırlatarak, geçmişe duyulan saygıyı dile getirdi.